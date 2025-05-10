باكستان تسقط 77 مسيّرة هندية: سنظل بحالة حرب طالما سيادتنا “مهددة”

تتّجه المواجهة بين الهند وباكستان نحو مزيد من التصعيد،رغم الدعوات الدولية المتكرّرة إلى ضبط النفس، بعد تأكيد الجيش الباكستاني أن بلاده ستظل “في حالة حرب” طالما أن سيادتها “مهدّدة”.

ويأتي ذلك في ظل تبادل الاتهامات بشنّ ضربات ليلية عبر الحدود، وسقوط عشرات الضحايا المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات الأخيرة بين الجانبين، في أخطر مواجهة منذ عقود.

ميدانياً، نفذت باكستان الجمعة هجوماً جديداً بطائرات مسيّرة على الشطر الهندي من كشمير، وذلك لليلة الثانية توالياً، حسبما أفاد مصدر في وزارة الدفاع الهندية وكالة “فرانس برس”.

من جانبه، أفاد رئيس الحكومة الإقليمية عمر عبد الله على حسابه على منصة “إكس” بسماع “انفجارات متقطّعة” في جامو حيث يتواجد، مضيفاً أنّ المدينة غارقة في الظلام.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الليفتنانت جنرال أحمد شودري، الجمعة، إن بلاده “لن تتجه الى نزع فتيل التصعيد” مع الهند، مشدداً على أن باكستان ستبقى “في حالة حرب” ما دامت سيادتها وشعبها يتعرضان “لتهديد”. وأكد في مؤتمر صحافي أن بعد “بعد ما فعلته الهند بحقنا، ينبغي أن نرد عليهم. حتى الآن، قمنا بحماية أنفسنا، لكنهم سيتلقون رداً في اللحظة التي نختارها”.

تأتي هذه التصريحات غداة ليلة من القصف المتبادل عبر الحدود. فقد اتهمت نيودلهي إسلام آباد بشنّ “ضربات ليلية” على أراضيها، مشيرة إلى “عدّة هجمات” بطائرات مسيّرة وطلقات نارية من الجانب الباكستاني.

وأعلن الجيش الهندي “التصدّي للهجمات بالمسيّرات التي قوبلت بردّ متناسب”، فيما أفاد مصدر في الشرطة بمقتل مدنية بقذيفة هاون في منطقة أوري.

في المقابل، أعلنت إسلام آباد أنها أسقطت “77 مسيّرة” هندية منذ ليل الأربعاء-الخميس، وفق ما أوردت مصادر عسكرية و”التلفزيون الرسمي الباكستاني”.

كما أفاد مسؤولون باكستانيون عن قصف مدفعي هندي استهدف منطقة كشمير الباكستانية، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين ليل الخميس-الجمعة.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، أن “السلوك غير المسؤول للهند وضع دولتين نوويتين على شفير نزاع كبير”.

ووفق أحدث حصيلة، أعلنت السلطات الهندية الخميس مقتل 16 مدنياً، فيما أفادت باكستان بمقتل 37 مدنياً على أراضيها منذ بداية التصعيد.

المصدر: مواقع