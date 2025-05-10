باكستان تطلق عملية “البنيان المرصوص” ضد الهند

أطلقت باكستان، فجر اليوم السبت، عملية عسكرية للرد على هجوم هندي، حيث قالت إسلام آباد إن الهند أطلقت صواريخ باتجاه مراكز عسكرية مهمة، في الليلة الثالثة لأكبر مواجهة بينهما منذ عقود.

وقال التلفزيون الباكستاني إن العملية التي أسماها الجيش “البنيان المرصوص”، أدت إلى تدمير موقع لتخزين صواريخ “براهموس” في بياس وقاعدتي باثانكوت وأودامبور الجويتين في الهند.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري هندي قوله إن “العمليات الجوية الهندية جارية حاليا في باكستان”.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن 6 انفجارات دوّت في مدينة سريناغار التي تقع ضمن السيطرة الهندية في إقليم كشمير.

كما ذكرت وكالة رويترز أن عدة انفجارات دوّت في مدينتي أمريتسار وجامو.

وبحسب الوكالة نفسها، فقد اعترضت الدفاعات الجوية الهندية أجساما أثناء انقطاع التيار الكهربائي إثر الانفجارات التي وقعت في جامو.

وتسارعت التطورات بعدما قال الجيش الباكستاني، الليلة الماضية، إن الهند أطلقت صواريخ باتجاه 3 من القواعد الجوية الباكستانية، وأشار إلى أن عددا من الصواريخ سقط في الأراضي الهندية.

وأضاف الجيش أن أصول القوات الجوية “لا تزال آمنة حتى الآن”.

“نبأ صادم”

وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني قال، في بيان مفاجئ بثه التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، “أود إبلاغكم بالنبأ الصادم بأن الهند أطلقت 6 صواريخ باليستية من أودامبور، سقط واحد منها في أودامبور وسقطت الـ5 الباقية في منطقة أمريتسار في البنجاب بالهند”.

من ناحية أخرى، قال مفوض منطقة أمريتسار في رسالة للسكان على هواتفهم “لا داعي للذعر. صفارات الإنذار تدوي ونحن في حالة تأهب قصوى. لا داعي للذعر، كما حدث من قبل، أطفئوا الأنوار وابتعدوا عن النوافذ. سنبلغكم عندما نكون مستعدين لعودة التيار الكهربائي”.

وأفادت وكالة رويترز بأن 4 انفجارات دوّت في مدينة أمريتسار الهندية.

وفي بيان آخر، قال الجيش الباكستاني إن “الهند واصلت عدوانها السافر بإطلاق صواريخ على مراكز عسكرية باكستانية مهمة”، مبينا أن الدفاعات الجوية اعترضت معظم هذه الصواريخ، وأن ما لم يتم اعتراضه أخفق في الوصول لأهدافه.

وأضاف أن “على الهند أن تستعد لردنا وقواتنا جاهزة للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي وأمنها القومي”.

في الوقت نفسه، أفادت وكالة رويترز بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان.

إغلاق المجال الجوي

من جانبها، أعلنت هيئة المطارات الباكستانية أن المجال الجوي للبلاد سيظل مغلقا أمام جميع أنواع الرحلات من الساعة 03:15 من فجر السبت حتى 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي.

باكستان تغلق مجالها الجوي بالكامل

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت باكستان أنها أسقطت 77 طائرة مسيرة هجومية إسرائيلية الصنع تابعة للهند، واتهمت نيودلهي باستهداف المناطق المدنية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف تشودري إن عدد القتلى المدنيين جراء الهجمات الهندية ارتفع إلى 33 مدنيا، وبلغ عدد المصابين 62 شخصا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش الباكستاني لم يفقد أيا من عناصره.

من جانبها، أعلنت الهند، أمس الجمعة، أنها تعرضت لهجمات بمسيّرات باكستانية استهدفت أنحاء كشمير والبنجاب في شمال غرب البلاد.

وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا مع مستشاره للأمن القومي ووزير الدفاع وقادة القوات المسلحة، وفق ما أعلنه مكتبه الجمعة.

وأغلقت الهند 24 مطارا، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن تعليق حركة الطيران سيستمر حتى الأسبوع المقبل.

دعوة لضبط النفس

من ناحية أخرى، حثت مجموعة السبع كلا من الهند وباكستان على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”، ودعتهما إلى الانخراط في حوار مباشر مع تصاعد الأعمال القتالية بين الجارتين النوويتين.

وكانت الهند قد وجهت، ليل الأربعاء الماضي، ضربات صاروخية استهدفت ما وصفته بأوكار إرهابية داخل الأراضي الباكستانية، في أعقاب هجوم بمنطقة بهلغام بإقليم كشمير أدى لمقتل 26 شخصا في 22 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت نيودلهي إن ضرباتها استهدفت 9 مواقع تابعة لجماعات مسلحة، في حين قالت إسلام آباد إن الضربات أصابت 6 مواقع مدنية وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وأعلنت باكستان أنها أسقطت 5 طائرات حربية هندية، فيما قالت الهند إنها أسقطت طائرة باكستانية.

المصدر: مواقع اخبارية