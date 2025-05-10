عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم السبت 10-5-2025

العناوين

النهار:

– لبنان يمضي في استحقاقه وسط المخاوف الإقليمية

البناء:

– ويتكوف يدعو إيران للامتناع عن تخصيب اليورانيوم لفتح طريق التوصل لاتفاق

– صاروخ يمني على بن غوريون وملايين المستوطنين إلى الملاجئ وتهديد بالردّ

– الموسوي يرد على ماكرون: بعد فشله كضامن موقفه العدائيّ لا يؤدي للاستقرار

الاخبار:

– بريطانيا تستغلّ برنامج «التمكين البلدي»: مسح كامل ديموغرافيا لبنان… والنزوح السوري

– «أم المعارك» في فنيدق… وتوافق مسيحي في القبيات | حماوة انتخابية في عكار: الاعتبارات العائلية أولاً

– البترون: صراع بين «الحلف الثلاثي» وباسيل

اللواء:

– بلديات الشمال غداً: عين على التشطيب وعين على «خلطة التحالفات»

– سلام يرحب بالفريق السعودي.. وإطلاق «لائحة بيروت تجمعنا

الشرق:

– مصلحة أميركا فوق كل اعتبار

– تأهب انتخابي لجولة الشمال وعكار الاحد وتدابير أمنية

الجمهورية:

– انتخابات الشمال: حماوة سياسية وشعبية

– الشمال اختبارٍ انتخابي ثان

الديار:

– التصعيد «الإسرائيلي» مُستمرّ… والرئيس عون يُواجه «ضغوط السلاح» بالحوار

– بيروت بلا ضامن للشراكة… وفي زغرتا وطرابلس تحالفات تُشعل المعركة

– دعماً للبنان… قصر الصنوبر على موعد مع اجتماع عربي وغربي موسّع…وهذه هي التفاصيل!

الاسرار

نداء الوطن:

– في خلاصة تقريرٍ أعده مركز دراسات، بطلب من إحدى السفارات الغربية، أن ما يسمَّى “قوى التغيير” تراجعت كثيراً في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، وأن هذا التراجع سيؤثر سلباً على وضعها في الانتخابات النيابية في السنة المقبلة.

– كشفت مصادر قضائية أن وزيراً سابقاً في حكومة الرئيس ميقاتي الأخيرة، لن يفلت من التوقيف، بعدما تجمَّعت كل العوامل التي تثبت أنه متورِّط بملفات رشاوى، وإنْ حاول أكثر من مرة التملص منها. وتتابع هذه المصادر أن تحميل أحد أقرباء الوزير المسؤولية لن ينقذ الوزير من التوقيف.

– تكشف مصادر عليمة أن رئاستَي اتحادي بلديات كسروان وجبيل باتتا محسومتين، كما أن رئيسَي هذين الاتحادين باتا معروفين خصوصاً بعدما ضمنا الأصوات التي تؤهلهما للفوز برئاسة الاتحاد.

اللواء:

– تواجه الدبلوماسية اللبنانية إحراجاً لجهة المطالب الدولية، والأميركية منها بصورة خاصة، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، وتصاعدها على نحو ما حصل في «زنار النار» على النبطية في الأيام الماضية.

– يسود فتور في علاقة مرشح رئاسي سابق مع «الثنائي» على خلفية غير واضحة تماماً.

– يخضع موظف مالي رفيع إلى رقابة قوية، في ضوء الالتزام بتعديلات قانون النقد والتسليف لجهة الصلاحيات المجردَّة، كلياً عن الشبهات السياسية.

المصدر: صحف