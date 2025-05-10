باكستان | الجيش: لن نتجه إلى نزع فتيل التصعيد مع الهند ما دامت سيادتنا مهددة

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني الليفتنانت جنرال أحمد شودري، أنّ بلاده “لن تتّجه إلى نزع فتيل التصعيد مع الهند”، مؤكدًا أنّ بلاده ستظل “في حالة حرب” ما دامت سيادتها وشعبها يتعرضان لتهديد.

وأضاف شودري “بعد ما فعلوه بحقنا، ينبغي أن نرد عليهم، حتى الآن، قمنا بحماية أنفسنا، لكنهم سيتلقون ردًا في اللحظة التي نختارها”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الباكستانية شفقت علي خان، قال أمس الجمعة، إنّ “السلوك غير المسؤول لنيودلهي وضع دولتين نوويتين على شفير نزاع كبير”.

وأتت تلك التصريحات فيما تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بشن هجمات عسكرية جديدة، أمس، باستخدام طائرات مسيّرة ومدفعية لليوم الثالث على التوالي في أعنف موجة قتال بين الجارتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وتدور اشتباكات بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت الهند مواقع متعددة في باكستان، يوم الأربعاء الماضي، قالت إنها “معسكرات إرهابيين” ردًا على هجوم كشمير الشهر الماضي.

كما تبادل البلدان إطلاق النار والقصف عبر الحدود، وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ إلى مجالهما الجوي منذ ذلك الحين، ما أسفر عن مقتل نحو 48 شخصًا.

المصدر: وكالات