الأمم المتحدة تحذر من ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير أصدرته اليوم (الأربعاء 28 مايو/ أيار 2025) إنه من المتوقع أن يشهد العالم المزيد من الارتفاعات القياسية في درجات الحرارةعلى مدى الخمس سنوات المقبلة مع تقديرات بأن يكون الاحتباس الحراري عند القطب الشمالي أكثر من ثلاثة أمثال المتوسط العالمي.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في التقرير أن هناك احتمالا بنسبة 80 بالمئة أن تشهد سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة مستوى قياسيا من درجات الحرارة، وأن هناك احتمالا كبيرا أن يتجاوز متوسط الاحترار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأضافت أنه من العام الجاري وحتى نهاية عام 2029، من المتوقع أن يتراوح متوسط درجة الحرارة قرب سطح الأرضعلى مستوى العالم بين 1.2 و1.9 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بين عامي 1850 و1900 مما سيزيد من تطرف الطقس.

وقالت المنظمة في بيان “كل جزء يسير يضاف إلى الاحتراريؤدي إلى المزيد من موجات الحر الضارة وهطول أمطار بغزارة شديدة وجفاف قاحل وذوبان للصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية وارتفاع درجة حرارة المحيطات ومنسوب مياه البحر”.

وسيؤدي الاحتباس الحراري المتوقع أن يكون أعلى من المتوسط عند القطب الشمالي إلى تسريع ذوبان الجليد في القطب الشمالي وشمال غرب المحيط الهادي.

وجاء في التقرير أنه من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة في القطب الشمالي بأكثر من ثلاثة أمثال ونصف المتوسط العالمي، بواقع 2.4 درجة مئوية فوق متوسط درجة الحرارة خلال فترة الأساس التي تشمل الأعوام الثلاثين الماضية، وذلك خلال فصول الشتاء الخمسة المقبلة.

المصدر: dw.com