ناصر الدين: الصحة مسؤولية جماعية

قال وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين “نؤمن أن الصحة مسؤولية جماعية وأن كل مبادرة دعم تقرّبنا خطوة من نظام صحي أكثر عدالة وشمولية”. واكد “دائما معًا نحو مجتمع أكثر صحة وأمانا”.

كلام ناصر الدين جاء السبت خلال حفل اقيم بمناسبة ازاحة الستارة عن مشروع تقديم نادي “منظمة روتاري” معدات طبية لغرفة طوارئ مستشفى كسروان – الفتوح الحكومي.

وقال ناصر الدين “يسرّني أن أكون بينكم اليوم في هذا الحفل الذي يُجسّد بوضوح معنى الشراكة الحقيقية والعمل الجماعي لخدمة الإنسان، من خلال تدشين قسم الأشعة والعناية الفائقة الحديث في مستشفى البوار الحكومي، بدعم كريم من منظمة روتاري”.

وشدد ناصر الدين على “حق المواطنين جميعًا بالحصول على خدمات طبية حديثة ومتكاملة في مناطقهم ومن دون عناء التنقل أو كلفة إضافية وهذا يأتي ليكمل دوراً هاماً في القطاع الصحي الوطني بدءا بالرعاية الصحية الاولية المتكاملة إلى مستويات اخرى من الرعاية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام