وحدة ‏النقابات والعمال المركزية في حزب الله: عمال لبنان ليسوا “كبش فداء”!

أكّد حزب الله أن عمال لبنان “ليسوا مكسر عصا أو كبش فداءٍ”، مطالباً الدولة وأصحاب العمل بـ”تصحيح الباطل الذي مورس بحقهم”.

ودعت وحدة ‏النقابات والعمال المركزية في الحزب مجلس الوزراء إلى تصحيح “الباطل الذي مورس من قبل بعض أصحاب العمل بمحاولة حرمان عمّال لبنان من حقّهم في أجر عادل”، مشدّدةً على أن “عمال لبنان ليسوا مكسر عصا أو كبش فداءٍ (…) سيما عند أولئك الذين أثبتوا أن ‏مصالحهم الخاصة مقدّمة على مصلحة لبنان، وأنّ وطنهم الدولار والدينار”.

واعتبر الحزب، في بيان، أنه على “أصحاب العمل والحكومة أن يقتنعوا بأنّ المرحلة اليوم هي مرحلة ‏إنصاف العمال بدفع حقوقهم الكاملة في الحد الأدنى للأجر بالرقم الذي يطلبونه، وبغلاء المعيشة بالرقم الذي ‏تُحدّد نسب الغلاء الصادرة عن الإحصاء المركزي، وبكل أرقام التقديمات الأخرى التي تردم الهوة المتزايدة ‏في فاتورة النقل والتعليم والطبابة والاستشفاء”.

كما لفتت الوحدة إلى أنه “لا بدّ من إجراء يلحظ العاملين في عدد من المؤسسات العامة والمواقع ‏الأخرى الملحقين بقانون العمل”، مشيرةً إلى أن “السوق غير المنظّم فيه أيدٍ عاملة لبنانية، ‏توازي عدداً وأهمية إنتاج تلك الموجودة في سوق العمل المنظم”.

وفي السياق، أكّد الحزب أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ‏مؤسّسة وطنية وركيزة أساس في حفظ الأمن الاجتماعي والصحي ولا يحقّ اللعب بوظيفتها وبقوة دورها ‏والتهرب واستمرار التهرب من تنفيذ قانونها ومن الواجبات المستحقة خصوصاً على أصحاب العمل والدولة ‏منهم”، مطالباً بإنهاء هذه الأزمة “لتعود تقديمات الصندوق إلى سابق عهدها بل إلى مزيد من الثقة ‏وفي مقدّم ذلك إصدار المراسيم التطبيقية مع التعديلات المطلوبة على قانون التقاعد والحماية ‏الاجتماعية”.

في الختام، جدّد البيان مطالبة “الحكومة اللبنانية وأصحاب العمل وبكل شدّة، بتحمل مسؤولياتهما الوطنية والإنسانية تجاه عمال ‏لبنان الذين هم قوّة إنتاجه وحركة اقتصاده والإقلاع عن سياسات الاستقواء عليهم وظلمهم ودفعهم إلى كل ‏تحرك يحميهم ويحمي عوائلهم ومجتمعهم ووطنهم”.

المصدر: مواقع