إدارة الطوارئ الكورية الجنوبية: مصرع 120 شخصا حتى الآن جراء تحطم طائرة كان على متنها 181 شخصا أثناء هبوطها بمطار موان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 09:38

إدارة الطوارئ الكورية الجنوبية: مصرع 120 شخصا حتى الآن جراء تحطم طائرة كان على متنها 181 شخصا أثناء هبوطها بمطار موان

منذ 1 ساعة 29 December، 2024
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