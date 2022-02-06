فرانس برس: الجيش الباكستاني يعلن مقتل 5 على الأقل من جنوده جراء إطلاق نار من أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2022 - 17:38

فرانس برس: الجيش الباكستاني يعلن مقتل 5 على الأقل من جنوده جراء إطلاق نار من أفغانستان

منذ 32 mins 6 February، 2022
أخبار موقع المنار

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