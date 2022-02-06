فرانس برس: الجيش الباكستاني يعلن مقتل 5 على الأقل من جنوده جراء إطلاق نار من أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2022 - 17:38
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حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
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تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
اسبانيا والسويد تعلنان الرفع الكامل لإجراءات الإغلاق بسبب جائحة كورونا الأسبوع المقبل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
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بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار مع فيروس كورونا يمكن أن يجلب لنا سلاماً دائماً"
الصحة العالمية: قد تدخل أوروبا قريباً فترةً طويلةً من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور أوميكرون ونهاية الشتاء
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بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
فرانس برس: الجيش الباكستاني يعلن مقتل 5 على الأقل من جنوده جراء إطلاق نار من أفغانستان
منذ 32 mins
6 February، 2022
الجيش الباكستاني
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