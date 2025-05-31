“المؤتمر الشعبي”: الرئيس الشهيد رشيد كرامي كان من طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية

حيا رئيس “المؤتمر الشعبي اللبناني” كمال حديد في بيان له السبت الرئيس الشهيد رشيد كرامي في ذكرى استشهاده.

وقال حديد “تأتي ذكرى الرئيس الشهيد رشيد كرامي في ظل استمرار الظروف المأساوية على فلسطين ولبنان، وبظل غياب أي خطط عملية لمعالجة الازمات المالية والإقتصادية في لبنان، على الرغم من مرور حوالى أربعة أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.

واضاف حديد ان “الرئيس الشهيد رشيد كرامي كان من طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية والمواجهين للعدو الصهيوني ومشاريعه التقسيمية، الرافضين أي تطبيع معه والحافظين لوحدة لبنان وعروبته وقراره الحرّ في مواجهة اي وصاية او هيمنة” .

يذكر انه في الأول من حزيران/يونيو من العام 1987 اغتيل رئيس مجلس الوزراء اللبناني رشيد كرامي، عبر تفجير طائرة مروحية عسكرية تابعة للجيش اللبناني كانت تنقله من طرابلس (شمال) الى العاصمة بيروت.

وقد أدين رئيس ميليشيا القوات اللبنانية سمير جعجع باغتياله وحكم عليه بالإعدام قبل ان تخفض العقوبة الى الأشغال الشاقة المؤبدة، لكن في 19 تموز/يوليو من العام 2005 صدر قانون للعفو عن جعجع في جرائم عدة سبق ان أدين بها من بينها جريمة اغتيال الرئيس كرامي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام