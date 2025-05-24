“المؤتمر الشعبي” نوه بالموقف اليمني المساند لغزة

اعتبر “المنسّق العامّ للمؤتمر الشعبي اللبناني” عدنان بدر ان “الصمود الأسطوريّ لأهلنا في مدينة غزّة والضفّة الغربيّة وعموم فلسطين، دفعت بسبع دول أوروبيّة (إسبانيا والنرويج وأيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينا) للمطالبة برفع الحصار عن غزّة، وإدخال المواد الإغائيّة والغذائيّة”، مثمّنا “البيان المشترك من فرنسا وانكلترا وكندا والذي أكّد أنّ هذه البلدان ستّتخذ إجراءات إذا لم يوقف الإسرائيلي هجومه على غزّة ولم يرفع الحصار والقيود على إدخال المساعدات”.

ونوه بدر في بيان له السبت “بالموقف اليمني الشجاع، بالوقوف إلى جانب أهلنا في غزّة ومساندتهم عبر ضرب المنشآت الصهيونيّة وبخاصّة المطارات”، وشدد على “ضرورة ان تبقى القمّة العربيّة بكلّ أنظمتها في حالة انعقاد دائم إلى حين وقف وإنهاء العدوان الصهيوني على أهلنا في غزّة وفتح كلّ المعابر من وإلى غزّة لتأمين إدخال كلّ المساعدات والحاجات التي يحتاجها الأهل المحاصرون”.

ودان بدر “الموقف الغربي المتواطئ أو الصامت حيال العدوان الصهيوني على أهلنا في غزّة هاشم وسائر فلسطين”، مستنكرا “صمت المنظّمات الأمميّة والإقليميّة أمام جرائم الإبادة المرتكبة، لأنّ هذه المنظّمات تخلّت عن لعب دورها في وقف وإنهاء الاعتداءات الإسرائيليّة على الأطفال والنساء والشيوخ في غزّة هاشم وسائر فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام