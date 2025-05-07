الجيش الباكستاني: تعرض عدة مناطق لهجوم هندي

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني مساء يوم الثلاثاء تعرض بهاولبور وكوتلي ومظفر آباد لهجوم هندي صاروخي استهدف محطة كهرباء، مشددا على أن “نيودلهي ستتلقى ردا شاملا وحازما”.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف “أُطلقت علينا صواريخ من الشرق استهدفت محطة كهرباء مظفر آباد وبهاولبور، الهند اعتدت علينا بـ 3 صواريخ استهدفت بهاولبور وكوتلي ومظفر آباد”.

ومن جانبه، أكد الجيش الهندي تنفيذ ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان، وقالت الحكومة الهندية في بيان “أطلقنا عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير وقصفنا 9 مواقع باكستانية”، مؤكدة أن “عمليتنا كانت مركزة ومدروسة وغير تصعيدية في طبيعتها”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “رويترز” مساء الثلاثاء بسماع دوي انفجارات عديدة في منطقة كشمير الباكستانية قرب مظفر أباد ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إنهم “سمعوا دوي عدة انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية قرب الجبال المحيطة بمدينة مظفر اباد بعد منتصف ليل الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)”، وأشارت إلى أن “الكهرباء انقطعت عن المدينة بعد الانفجارات”، دون توضيح سبب الانفجارات.

المصدر: روسيا اليوم