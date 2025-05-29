اجتماع بين لبنان وصندوق النقد ضمن المفاوضات لدعم “برنامج الإصلاح”

يُعقد يوم الجمعة أول اجتماع تفاوضي بين الحكومة اللبنانية وبعثة التفاوض التابعة لصندوق النقد الدولي، بحسب ما أشار بيان للمكتب الاعلامي في وزارة المالية.

ولفت البيان الى ان “هذا الاجتماع هو أول اجتماع رسمي بين الحكومة اللبنانية وفريق التفاوض التابع لصندوق النقد الدولي، برئاسة وزير المالية ياسين جابر وبحضور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان إرنستو ريغا، بعد اجتماعات الربيع في واشنطن وبعد سلسلة الاجتماعات التقنية التي عقدت في وزارة المالية على مدى الاسبوعين المنصرمين”، واوضح “يأتي الاجتماع في إطار استئناف المفاوضات الهادفة إلى دعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل”.

واضاف البيان “يشارك في الاجتماع الفريق اللبناني الرسمي، الذي يضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إضافة الى مدير المالية العامة جورج المعراوي وفريق الخبراء من وزارة المالية ومستشارين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة المعنيين بالملفين المالي والاقتصادي، في وزارة المالية – وسط بيروت، من الثانية والنصف من بعد ظهر غد الجمعة ولغاية الرابعة والنصف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام