قائد الجيش الباكستاني يزور طهران

أعلنت وسائل إعلام باكستانية عن زيارة قائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، إلى العاصمة الإيرانية طهران للاجتماع والتشاور مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

ونقلت صحيفة “باكستان توداي” عن بيان أصدرته العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أمس الجمعة، أن “قائد الجيش الجنرال سيد عاصم منير توجه، الجمعة، في زيارة رسمية تستغرق يومين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأوضح البيان أن منير سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين المسائل الثنائية فيما يتعلق بالتعاون في مجالات الأمن والدفاع.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الأهمية التي توليها باكستان لعلاقاتها مع إيران، وفق الصحيفة نفسها.

كما يأتي الاجتماع بعد شهر من عقد الصين وباكستان وإيران أول حوار لمكافحة الإرهاب في بكين، ما يشير إلى ظهور تحالفات جديدة في المنطقة، بحسب المصدر نفسه.

المصدر: وكالات