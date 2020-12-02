المفتي قبلان: لن نقبل أن يذبح الشعب اللبناني بسيف الفساد مرتين

حذر “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان من “أي قرار برفع الدعم عن المواد الأساسية”، ولفت الى “امكانية تصعيد لا سابق له إذا ارتكب المصرف المركزي هذه الإبادة القذرة في حق شعب لبنان المنهوب”.

وأكد المفتي قبلان الاربعاء ان “المصرف المركزي هو شريك حكما مع الطبقة السياسية الماضية المسؤول أغلبها عن نهب الخزينة العامة وتفليس الدولة ومصادرة الثروة الوطنية”، مشيرا إلى أن “من فلس البلد وشيطن الصفقات وابتكر لعبة الهندسات المالية، مسؤول بشدة عن دعم وترشيد المواد الأساسية واسترجاع ودائع الناس”، وتابع “لن نقبل أن يذبح الشعب اللبناني بسيف الفساد مرتين”.

ونبه المفتي قبلان من “خطورة المس باحتياطات العملة الصعبة مع ضرورة ترشيد الدعم عن طريق تحميل مسؤولية الإنفاق للطبقة السياسية المالية التي نهبت البلد وصادرت السلطة وحولتها إلى حسابات وامبراطوريات شخصية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام