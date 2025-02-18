مكتب الشباب في حركة أمل: الحركة ستبقى صوت الطلاب ببناء دولة المؤسسات

أعلن مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل في بيان له الثلاثاء ان “الحركة حصدت أكبر كتلة في المجلس الطالبي بفوز كاسح لكافة مرشحي الحركة الستة في إنتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت (LAU)”.

وهنأ المكتب “نجاح كافة مرشحيه الستة الّذين خاضوا الاستحقاق الانتخابي LAU”، وأعلن انه “في ظل التحديات والمصاعب التي يواجهها طلابنا جراء العدوان الصهيوني الهمجي على بلدنا، يؤكّد طلابنا مجددا تمسّكهم بنهج الحركة الضامن لوحدة العمل الطالبي انطلاقا من مفهوم الإمام القائد السيد موسى الصدر الذي أكد أن الطالب هو: عنوان بناء الوطن”.

وأكد المكتب أن “الفوز اليوم هو انتصار لخطّ الرئيس نبيه برّي وبالتالي انتصار لفكر الوحدة الوطنية، إنتصار لصيغة لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، إنتصار لمسيرة العبور الى دولة تُلغى فيها كل أشكال الطائفية السياسية ويُعتمد مبدأ الكفاءة وحده الضامن لبناء دولة المؤسّسات”، واضاف “هذا ما دأب دولة الرئيس نبيه بري على الحرص عليه فعلا ونهجا وقولا”.

كما تقدّم المكتب بالشكر الى “الطلاب الاوفياء الذين ما قصروا يوما وما زالوا يؤكدون ان حركة أمل بقيادة الأخ الرئيس نبيه برّي ستبقى صوت الطلاب في بناء دولة المؤسّسات على قدر تطلّعات وطموحات كل الشباب اللبناني على مختلف إنتماءاته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام