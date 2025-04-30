حركة أمل دعت للمشاركة الواسعة في الانتخابات البلدية والاختيارية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 21:32

حركة أمل دعت للمشاركة الواسعة في الانتخابات البلدية والاختيارية

منذ 27 mins 30 April، 2025
حركة امل
لبنان

دعت هيئةُ الرئاسة في حركة أمل الى المشاركةِ الواسعةِ والفاعلةِ في الإنتخاباتِ البلديةِ والإختيارية والى ان يكونَ هذا الإستحقاقُ مناسبةً للوحدةِ والتلاحمِ بينَ كلِّ العائلاتِ والعشائرِ في المدنِ والبلداتِ والقرى في كافةِ المحافظاتِ اللبنانية.

واكدت الهيئةُ انَ حركةَ امل وحزبَ الله سيخوضانِ هذا الإستحقاقَ كَتِفاً الى كتفٍ ويدَهما ممدودةٌ الى كافةِ المكوناتِ الأهليهِ والعائليةِ والقوى السياسيةِ من أجلِ التعاونِ لإنجازِ الإنتخاباتِ بأرقى صورِ الديمقراطية.

وتوجهت الهيئة الى الناخبينَ في القرى والبلداتِ الأماميةِ التي دمرتها الحربُ العدوانيةُ الإسرائيليةُ بالتأكيدِ على أنَ حركةَ أمل ستكونُ الى جانبِ أهلِها في هذا الإستحقاقِ باعتبارِه وجهاً من وجوهِ الصمودِ وإعادةِ الاعمار.

المصدر: قناة المنار

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