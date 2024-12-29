القناة 12 العبرية: ‏بشكل رسمي الإعلان عن إصابة نتنياهو (75 عاما) بسرطان البروستاتا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 18:56

القناة 12 العبرية: ‏بشكل رسمي الإعلان عن إصابة نتنياهو (75 عاما) بسرطان البروستاتا

منذ 8 mins 29 December، 2024
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