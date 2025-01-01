اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس… و600  مستوطن اقتحموا باحات الأقصى

أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية عوريف جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربي، مشيرة ايضاً إلى اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة.

وفي التفاصيل، فقد شنّت قوات الاحتلال، صباح وفجر الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، ومداهمات للمنازل، وعمليات تحقيق ميدانية، بينما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور في مدينة نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، واعتقلت خمسة فلسطينيين من منازلهم.

هذا وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيمن تيسير بني عودة ونجليه براء وتيسير، إضافة إلى اعتقال الشقيقين أحمد وعبد الله رافع بني عودة خلال مداهمة منازلهم في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة طمون ومحيط مخيم الفارعة جنوب طوباس، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري، مروراً بقريتي النصارية ووادي الفارعة، وسط تحليق متواصل ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيرة، فيما سمعت أصوات إطلاق رصاص داخل البلدة خلال اقتحامها.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية من حاجز الحمرا، وتمركزت قرب الشارع الرئيسي الواصل بين مخيم الفارعة وطوباس، خلال الاقتحام.

كذلك، شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في بلدة كفل حارس قضاء سلفيت، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير استيا المجاورة، واعتقل شابين منها. وفي نابلس، اندلعت، فجرا، اشتباكات ما بين مقاومين وقوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي المدينة.

من جهة ثانية، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منزلاً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم ومنشأة زراعية في قرية بدرس برام الله. كما وهدمت آليات الاحتلال غرفة زراعية مسقوفة بالزينكو في قرية بدرس غرب رام الله.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 52 عملية هدم طالت 63 منشأة، بينها 27 منزلا مأهولا، و2 غير مأهولة، و17 منشأة زراعية وغيرها.

وتركزت عمليات الهدم في محافظات: القدس 26 منشأة، الخليل بـ 10، ونابلس بـ 7.

دون سابق إنذار.. الاحتلال يهدم منزل عائلة أبو رزق ببلدة الولجة جنوب القدس، ويشرد أطفالهم في ظل الأجواء الباردة pic.twitter.com/Tbi1typkkV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 1, 2025

وداهمت قوة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة، واندلعت اشتباكات مع مقاومين، بالتزامن مع استهداف القوات بعدد من العبوات محلية الصنع داخل أزقة المخيم. وشرعت جرافة الاحتلال بتدمير البنية التحتية داخل مخيم بلاطة.

600 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 632 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.

مجموعات المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى في سابع أيام ما يسمى “عيد الأنوار” العبري pic.twitter.com/HaNUbQDNzV — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 1, 2025

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى وأدوا طقوساً تلمودية، بينما منعت الشرطة الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

المصدر: عرب 48