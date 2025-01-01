“إسرائيل اليوم” العبرية: صدرت تعليمات قبل قليل لسكان مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان بالدخول إلى الملاجئ عقب الاشتباه بتحليق طائرات بدون طيار في الأجواء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 19:20

“إسرائيل اليوم” العبرية: صدرت تعليمات قبل قليل لسكان مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان بالدخول إلى الملاجئ عقب الاشتباه بتحليق طائرات بدون طيار في الأجواء

منذ 3 ساعة 1 January، 2025
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