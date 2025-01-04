عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 4 كانون الثاني/يناير 2024

العناوين

الأخبار:

– فعل استفزاز أم تعبير عن قناعة بأننا هُزمنا؟

– أميركيّو «لجنة الإشراف»: فليأخذ الاحتلال وقته!

– ضخّ السيولة على طاولة المجلس المركزي لمصرف لبنان: المصارف تضارب على الليرة

– توغّل “إسرائيلي” مستمرّ جنوبًا… والسويداء “تثور” ضدّ “تحرير الشام”

اللواء:

– أسهم ولادة الرئيس ترتفع مع وصول الوفد السعودي

– ميقاتي يتلقى دعوة من الشرع لزيارة سوريا بعد الإشكالات الحدودية.. وإعلان أميركي عن تحرير «الخيام»

– اللحظة الوطنية اللبنانية

– زيارة بن فرحان بين الإرجاء والإلغاء: رفض البازار ومسافة واحدة من الجميع

– هل بدء العدّ العكسي لسحب سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان؟

الديار:

– إصرار دولي وعربي على انتخاب الرئيس التوافقي الخميس

– النصاب مؤمن لكل الدورات «ما تحت الطاولة ليس كما فوقها»

– اشتباكات بين الجيش وتحرير الشام… بيرم: ما حدا بيقدر يمنع عنا الأموال

الجمهورية:

– الغرب ينصح: حماية لبنان بالانتخاب

– “الغموض البناء” يلف الانتخابات الرئاسية وكأنها “التأسيسية الأولى”!

– السعودية والإمارات تتعاملان بحذر مع القادة الجدد في سورية

النهار:

– التشكيك يتسع بالخميس الانتخابي “المجهول”… ما لم!

– عودة فلتان الحدود مع سورية على أيدي مهربين!

– ثلاثة سيناريوهات تتحكّم بجلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة!

الشرق:

– احتمالات انتخاب رئيس جمهورية في 9 ك2 ضعيفة

الاسرار

البناء:

خفايا

– يقول مرجع سياسي على صلة بالتحضير لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل التاسع من الشهر الحالي أن عمليّة التوافق على مرشح واحد تبدو مستحيلة في الظروف الراهنة، ولذلك وقع الخيار على السير بحصر المرشحين إلى عدد قابل للتنافس والعدد هو ثلاثة مرشحين، لأن السير بمرشحَين فقط، ربما يوصل الى الاستعصاء ويعزّز الانقسام بينما السير بثلاثة مرشحين يبقي طريق التسويات خلال الجلسات بشبه إجماع على أحدهم، وربّما على رابع من خارجهم مفتوحاً. ويقول المرجع إن عملية الحصر وصلت إلى ستة أسماء حتى الآن والعمل مستمرّ.

كواليس

– يؤكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن توافقاً أميركياً أوروبياً على التعامل مع الوضع الجديد في سورية قد تمّت صياغته خلال الأسبوع الأخير مهّد لزيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا وجوهر التوافق يقوم على ثلاثة أركان أولها الانفتاح على السلطة الجديدة والثاني ربط رفع العقوبات بتقدّم عملية سياسية تقوم على دستور جديد مدنيّ وحكومة تنبثق عن انتخابات موثوقة، أما المحور الثالث فهو ربط الموافقة على المرحلة الانتقالية بمشاركة مكوّنات محددة أبرزها الأكراد سواء في بناء الجيش أو في صياغة الدستور وتشكيل الحكومة الانتقالية وإقناع المكوّن الكرديّ بالتخلي عن درجة من مكتسبات الخصوصية لقاء الشراكة التأسيسية الندية في بنية الدولة الجديدة بما يمنح مشاركة ممثلي الدروز والعلويين والمسيحيين فعالية، الى جانب الأكراد ويتيح المناصفة في التركيبات المقبلة للدولة والسعي لضمان مساندة عربيّة لهذا التوجّه لحرمان تركيا من الانفراد بهذه العملية.

اللواء:

لغز:

– سجلت خدمات اليد العاملة الفنية ارتفاعات في الأجور، بصرف النظر عن نظام «العرض والطلب»

غمز:

– يتردد في المجالس الضيقة، أن «كلمة سر» ما تزال تجمع مجموعة «الثنائي الشيعي» وحلفائها من نواب قدامى وجدد…

همس:

– يجري سباق دولي- إقليمي على إيصال رئيس للجمهورية، بما يتفق مع طموحات الدول المتزاحمة بعد متغيرات الحرب

الجمهورية:

– يجري التعامل بكثير من التأني في بتّ قضية أحد الموقوفين فلا تتأذى المصلحة اللبنانية وتطبق القوانين في الوقت عينه.

– تسجل تباينات بين أعضاء عدد من الكتل في استحقاق كبير، إذ يصعب الاتفاق بين أعضاء الكتلة الواحدة على تصويت موحد.

– شكا عدد كبير من المغتربين من غلاء الأسعار في لبنان خلال فترة الأعياد وتراجع الخدمات العامة الأساسية بشكل ملحوظ.

المصدر: صحف