فلسطين المحتلة: توغل آليات إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات والطائرات المروحية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 10:02

فلسطين المحتلة: توغل آليات إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات والطائرات المروحية

منذ 17 mins 4 January، 2025
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