الحاج وفيق صفا: حاضرون للدفاع عن شباب وشعب المقاومة في الداخل وسنتصدى لبعض الظواهر في الضاحية

أكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، أن حزب الله لم ولن يهزم، كما عبر الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، وأن النصر مطبوع على جبين حزب الله.

وأكد الحاج وفيق صفا خلال جولة له اليوم الأحد في مكان ارتقاء شهيد الأمة السيد حسن نصرالله، أن حزب الله لا تكسره الرياح ولا العواصف، وهو أقوى من الحديد، لأنه يستمد قوته من الله تعالى. وقال إن هذا الأمر شهد به الأعداء في العدوان الأخير، حيث فشل في اجتياح الجنوب ولم يستطع أن يتجاوز مئات الأمتار على مدى 66 يوماً.

وأكد الحاج وفيق صفا أن حزب الله في خدمة شباب وشعب المقاومة وسيمنع عنهم أي أذى في الداخل، أو أي اجراء من هنا وهناك. وأكد أن حزب الله حاضر في كل الاستحقاقات والملفات ولن يكون غائباً عن أي صغيرة أو كبيرة فيما يتعلق بأمور الداخل، وفيما يتعلق بأي سلوك يمس بمعنويات شعبنا وأهلنا وناسنا.

وأكد أنه لا امكانية لأحد بأن يحاول أن يكسر هذه العزيمة، أو يحاول أن يهز معنوياتنا ومعنوياتكم. وشدد الحاج صفا على أن حزب الله سيكون حاضراً مع الناس، ودعا إلى عدم القلق من مسألة ازالة ركام العدوان وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في الضاحية وفي الجنوب وفي البقاع من حيث البناء والبنى التحتية ومن حيث عودة الناس إلى مساكنهم آمنين مطمئنين.

وفي هذا الإطار، أكد الحاج وفيق صفا أن حزب الله والقوى الأمنية سيتصدى للسلوك الذي تقم به بعض الأطراف والجهات، لناحية “التشبيح والزعرانات والصلبطة”، وأن حزب الله سيكون حاضرا للتصدي من أجل مكافحة هذه الظواهر.

وفي ملف رئاسة الجمهورية، قال الحاج صفا “نحن قلنا سابقاً أن لا فيتو لحزب الله على ترشيح قائد الجيش كرئيس للجمهورية”.

وفي جانب آخر من تصريحه، أكد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله أن “قدرة حزب الله ترممت ولديه القدرة على مواجهة أي اعتداء بالشكل الذي يراه مناسباً”، و”سيكون للرئيس بري حديث مع هوكستين حول الخروقات الإسرائيلية”.

المصدر: موقع المنار