مقتل 3 أشخاص بحادث تحطم مروحية لخفر السواحل الهندي

قتل 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية خفيفة من طراز “دروف” تابعة لخفر السواحل الهندي اليوم الأحد، في بورباندار بولاية غوجارات أثناء تحليق تدريبي روتيني.

ونقلت وكالة “بي تي أي” عن مسؤولين القول إن “المروحية واجهت مشاكل فنية، مما أدى إلى تحطمها”، مضيفين أنه “كان هناك 3 أشخاص على متن المروحية، بمن فيهم الطياران”.

كما نقلت الوكالة عن مسؤول في الشرطة قوله: “قتل 3 من أفراد الطاقم في الحادث”.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من عملية تحديث مهمة لسلامة أسطول المروحيات العسكرية الهندية من طراز “دروف”، والتي بدأتها شركة “هال” بعد سلسلة من الحوادث العام الماضي، ومن المتوقع أن يؤدي نظام التحكم المطور الذي تم تركيبه على المروحيات المصنوعة محلياً إلى تحسين صلاحيتها للطيران.

وقد تم إيقاف أسطول “دروف” الذي يعاني من مشكلة تصميم مزعجة عدة مرات العام الماضي بعد أن أثارت الحوادث التي وقعت له الشكوك حول سلامة استخدامها.

المصدر: يونيوز