عاصفة شديدة تضرب الولايات المتحدة وتعطّل حركة السفر

ضربت عاصفة ثلجية منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة صباح اليوم الأحد، وبدأت تتجه شرقاً مع تحذير السلطات من تساقط للثلوج هو الأكثر كثافة منذ عقد واضطراب شديد في حركة السفر، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في تحديث صدر في وقت مبكر صباح الأحد إن الثلوج تساقطت بسماكة 38 سنتيمتراً أو أكثر في بعض المناطق ما “سيجعل السفر محفوفاً بالمخاطر للغاية، مع وجود طرق غير سالكة، ويمكن أن يؤدي ذلك، فضلاً عن الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالأشجار بسبب شدة الرياح، إلى انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي”.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من عاصفة ثلجية في كانساس وميزوري، مع حزام من العواصف الشتوية والعواصف الجليدية يمتد إلى العاصمة الأميركية على الساحل الشرقي، ما يضع مساحة واسعة تصل الى 2400 كيلومتر تحت التهديد الفوري. ونشرت الخطوط الجوية الأميركية تحذيرا للسفر يغطي 46 مطاراً من كانساس إلى نيوجيرسي.

المصدر: فرانس برس