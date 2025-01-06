سقوط صاروخ أُطلق من غزة على سديروت… والاحتلال يواصل عدوانه على المدنيين والأطفال

يؤكد ما حدث اليوم وكل يوم تقريباً في قطاع غزة، ما نُشر في تقرير في صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية منذ أيام، عن حرب الاستنزاف الطويلة التي لا زال جيش الاحتلال يخوضها مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث ما إن ينسحب من منطقة ما حتى تعود إليها المقاومة، منفذة العمليات النوعية ومحققة إصابات مباشرة في صفوف العدو.

وفي هذا السياق، أعلنت مصادر العدو اليوم الاثنين عن سماع دوي انفجارات في مستوطنة “سديروت” ومحيطها بغلاف غزة عقب دوي صافرات الإنذار في محيطها، حيث علّق مراسل إذاعة جيش العدو قائلاً “هذه المرة ايضاً تمّ اطلاق الصواريخ إلى سديروت من بيت حانون”. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه “كتائب القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس) أنها أوقعت بالاشتراك مع سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في اشتباك غرب بيت لاهيا شمالي القطاع.

أما سياسياً، فيتزامن هذا الصمود الأسطوري للمقاومة بعد 458 يوماً على الإبادة المستمرة، مع توجه رئيس الموساد لدى الكيان المحتل دافيد برنياع، اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المفاوضات غير المباشرة بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس. كما أورد موقع “أكسيوس” نقلاً عن مسؤول أميركي، أن “بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد وصل للدوحة، للانضمام لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة”.

جاء ذلك في وقت سبق أن نقلت فيه صحيفة “العربي الجديد” أمس الأحد عن مصدر فلسطيني قوله إن “الوسطاء تمكنوا من جسر الفجوات بين الطرفين من خلال حلول وسطية”.

وأضاف أن الوسطاء ينتظرون رد حكومة العدو إثر الاجتماع الذي عقد ليل الأحد برئاسة نتنياهو، مع عدد من الوزراء والمسؤولين.

وفي هذا الاطار، ذكرت بعض وسائل إعلام العدو أن “الجانب الإسرائيلي سيبحث التطورات في المفاوضات، قبل توجه برنياع للعاصمة القطرية لتسليم الرد الإسرائيلي”. في حين نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”) عن الناطق باسم رئيس الحكومة أن الاجتماع الأمني المحدود الذي يعقده نتنياهو مع عدد من الوزراء “لن يتناول ملف الرهائن”.

تطورات العدوان

وفي تطورات العدوان المستمر، أصيب أكثر من 20 فلسطينياً في قصف مسيرة معادية مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، واستشهد فلسطينيون بينهم طفلين بقصف على رفح جنوباً، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة رضيع عمره 35 يوماً نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس. وفي السياق، أفادت الوزارة بارتفاع الوفيات الناتجة عن البرد القارس بين الأطفال في القطاع إلى 8 أطفال. واستشهد مواطن وأصيب آخران جراء قصف إسرائيلي صباح اليوم على خربة العدس في رفح.

وأفادت مصادر بسقوط مصابين في قصف معادي على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس. كما استشهد الطفلان رائد محمد شحدة النجار، (15 عاماً) ومراد محمد شحدة النجار، (12 عاماً) جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كذلك، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال، فجر اليوم، منزلاً في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

واستشهد التوأم محمد وحسن طارق عبد العزيز في قصف الاحتلال المستمر على شمال غزة، نجلا الشهيد طارق عبد العزيز الذي ارتقى عام ٢٠٠٧. وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا واستشهدت سيدة وطفل جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً محيط المسجد العمري بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستشهد مواطن في قصف الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتوأمان في القصف المستمر على الشمال. واستشهدت مواطنة تعمل متطوعة في مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد مزارعان جراء قصف الاحتلال مزارعين أثناء نومهما في حقلهم الزراعي في منطقة مصبح شمال رفح جنوب قطاع غزة، وآخران ارتقيا في قصف الاحتلال استهداف شمال شرق رفح.

يُذكر أنه لليوم الـ 94 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة. كما تواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 74 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

المصدر: مواقع إخبارية