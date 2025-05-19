تظاهرات أوروبية حاشدة تندد بالمجزرة اليومية في غزة وتطالب بوقف الدعم للصهيونية

عمّت التظاهرات عددًا من العواصم الأوروبية والمدن الكبرى، تنديدًا بالمجزرة الدموية اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الأبرياء في قطاع غزة.

ويعتبر الخروج إلى الشوارع وإعلان الغضب تجاه الكيان الصهيوني وكل من يقف وراءه في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق المدنيين في غزة، فعلًا لا يتوانى مناصرو القضية الفلسطينية عن القيام به في كل محطات العدوان المتواصل منذ أكثر من ثمانية عشر شهرًا.

فقد خرج الألمان، برفقة حشد من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، إلى كبرى الشوارع في العاصمة برلين ومدن شتوتغارت وهامبورغ، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومصدحين بأصواتهم نصرة لغزة ورفضًا للإجرام، مطالبين بوقف المجازر الدموية اليومية المرتكبة أمام أعين العالم أجمع.

وتحت شعار “ارسموا خطًا أحمر من أجل غزة”، احتشد أكثر من سبعين ألف شخص من أكثر من ثمانين منظمة محلية ودولية، بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، في ميدان “مالييفلد” بمدينة لاهاي الهولندية. وارتدى المشاركون ملابس حمراء رمزية في إشارة إلى “الخط الأحمر” الذي يطالبون الحكومة برسمه تجاه أفعال الاحتلال في قطاع غزة، مناشدين السلطات بوقف الدعم العسكري والسياسي لتل أبيب وفرض عقوبات عليها. كما شهدت العاصمة أمستردام تظاهرة كبرى جدد خلالها المتظاهرون استنكارهم وشجبهم للفضائع المرتكبة في غزة.

في مدن روما وميلانو ونابولي ولودي الإيطالية، امتلأت الساحات والشوارع بالمتظاهرين الذين رفعوا أصواتهم عاليًا شجبًا للجرائم الصهيونية بحق أبناء القطاع. حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بحرب الإبادة، مرددين شعارات تطالب الحكومات بوقف تسليح الكيان المجرم.

وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، خرج الشعب بكل أطيافه إلى الشوارع بدعوة من المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام، إحياءً للذكرى السابعة والسبعين للنكبة وتجديدًا للرفض الكامل للممارسات الصهيونية الدموية بحق أبرياء غزة.

أما في المدن السويدية، فكانت صور المذابح التي تعرض لها أطفال غزة وعلم فلسطين الحاضرين الأبرز في التظاهرات، حيث اختار المتظاهرون فعاليات ذكرى النكبة لتذكير العالم بالمجازر الدموية اليومية، داعين الحكومات إلى قطع أي صلة بالكيان الصهيوني.

كما أقيمت فعاليات إحياء يوم النكبة في جنيف السويسرية، حيث تداعى مناصرو القضية الفلسطينية للمشاركة في واحدة من التظاهرات الشاجبة للإجرام الصهيوني المستمر في غزة الجريحة.

المصدر: موقع المنار