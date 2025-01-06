الضفة الغربية | إستشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس

استشهد فتى فلسطيني، مساء الأحد، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم عسكر الجديد، شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى معتز أحمد عبد الوهاب مدني (17 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم عسكر.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الإحتلال سلّمت طواقمها مصابًا خلال مواجهات في مخيم عسكر الجديد، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت مصادر طبية في مستشفى رفيديا أن الفتى معتز مدني وصل إلى المستشفى وهو يعاني من جراح خطيرة للغاية، قبل أن يُعلن عن استشهاده.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت قرب تلة مخيم عسكر الجديد، حيث استهدف شبان فلسطينيون دوريات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع، بينما ردّت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي تجاه الشبان.

المصدر: مواقع فلسطينية