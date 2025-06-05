السيد فضل الله هنأ بعيد الأضحى: نرحب بكل حوار يسهم في تبريد الساحة الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2025 - 14:32

السيد فضل الله هنأ بعيد الأضحى: نرحب بكل حوار يسهم في تبريد الساحة الداخلية

منذ 15 mins 5 June، 2025
السيد علي فضل الله
لبنان

توجه السيد علي فضل الله في بيان له الخميس “بالتهنئة والتبريك إلى اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بحلول عيد الأضحى المبارك”، سائلا “المولى تعالى ان يحمل معه تباشير الامل والامان والوحدة والاستقرار والصمود”.

وأشاد السيد فضل الله “بكل حوار يسهم في تبريد السّاحة الداخليّة ويعزز التكاتف على الصّعيد الحكومي لأنه يفسح في المجال لمعالجة الكثير من القضايا الّتي تهم اللبنانيين في هذا الوقت وما أكثرها وفي الأولويّة منها قضايا الإعمار”.

من جهة أخرى، يؤم السيد فضل الله المصلّين في صلاة العيد في تمام السّاعة السّابعة من يوم غد الجمعة الواقع فيه 6 حزيران في مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت ويلقي بعدها خطبتي صلاة العيد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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