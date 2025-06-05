فيديوغراف | الأسرة في فكر الإمام السيد علي الخامنئي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 5 2025 - 16:04

فيديوغراف | الأسرة في فكر الإمام السيد علي الخامنئي

منذ 13 mins 5 June، 2025
أسرة
ثقافي وديني - صفحات منوعة

تُعدّ الأسرة في الفكر الإسلامي حجر الأساس لبناء المجتمع، ومصدرًا للاستقرار النفسي والتكامل الإنساني. وقد أولى الإمام السيد علي الخامنئي، اهتمامًا بالغًا بمكانة الأسرة ودورها، فبرزت في خطبه وتوجيهاته رؤيته العميقة التي تؤكد أن صلاح المجتمع يبدأ من صلاح الأسرة، وأن استقرارها يشكّل صمّام الأمان الثقافي والأخلاقي للأمة.

وفي هذا السياق، نستعرض في هذا الفيديوغراف مجموعة من الأقوال التي نُسبت إلى الامام، والتي تُبرز بوضوح مكانة الأسرة في البناء الحضاري والتربوي، مؤكدًا أن تماسك الأسرة هو الضامن الأول لنقل القيم والثقافة من جيل إلى جيل، وأن العلاقة بين الزوجين ليست مجرّد علاقة عاطفية أو اجتماعية، بل شراكة روحية وتربوية لها آثارها العميقة في الواقع الفردي والجماعي.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

الخط الساخن: استقرار الأسرة في مواجهة التحديات المعاصرة: أسس النجاح والمخاطر المحتملة

حيدر حمود في إطار فعاليات أسبوع الأسرة، تحدث الشيخ مصطفى يزبك، مدير مركز أمان للإرشاد الأسري والاجتماعي في البقاع، عن موضوع “استقرار الأسرة في مواجهة التحديات المعاصرة: أسس النجاح والمخاطر المحتملة”. استهل الشيخ يزبك حديثه بتعريف الأسرة كونها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، والمحضن الأول لتنشئة الأجيال وترسيخ القيم والمبادئ. ...