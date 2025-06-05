فيديوغراف | الأسرة في فكر الإمام السيد علي الخامنئي

تُعدّ الأسرة في الفكر الإسلامي حجر الأساس لبناء المجتمع، ومصدرًا للاستقرار النفسي والتكامل الإنساني. وقد أولى الإمام السيد علي الخامنئي، اهتمامًا بالغًا بمكانة الأسرة ودورها، فبرزت في خطبه وتوجيهاته رؤيته العميقة التي تؤكد أن صلاح المجتمع يبدأ من صلاح الأسرة، وأن استقرارها يشكّل صمّام الأمان الثقافي والأخلاقي للأمة.

وفي هذا السياق، نستعرض في هذا الفيديوغراف مجموعة من الأقوال التي نُسبت إلى الامام، والتي تُبرز بوضوح مكانة الأسرة في البناء الحضاري والتربوي، مؤكدًا أن تماسك الأسرة هو الضامن الأول لنقل القيم والثقافة من جيل إلى جيل، وأن العلاقة بين الزوجين ليست مجرّد علاقة عاطفية أو اجتماعية، بل شراكة روحية وتربوية لها آثارها العميقة في الواقع الفردي والجماعي.

المصدر: موقع المنار