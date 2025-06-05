نتنياهو يعلن استعادة جثتي أسيرين صهيونيين بغزة

أعلن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعادة جثتي صهيونيين محتجزين لدى حماس في غزة عبر عملية نفذها الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الليلة الماضية في خان يونس جنوبي القطاع. وقال نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، إنه تم انتشال جثتي الأسيرين الزوجين جودي وينشتاين وغادي من خان يونس.

وأشار إلى أنهما كانا من سكان مستوطنة “نير عوز” المحاذية لقطاع غزة، مدعياً أنهما قتلا خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف “لن نرتاح ولن نهدأ حتى نعيد جميع مختطفينا الأحياء منهم والأموات”.

من جهتها، قالت “صحيفة يسرائيل هيوم” إن 56 من الأسرى الإسرائيليين في غزة لا يزال في الأسر، وأوضحت أن 33 منهم قتلى و23 أحياء، وإن هناك خشية كبيرة على حياة 3 منهم.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو يصرّ على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حالياً على إعادة احتلال غزة.

وتؤكد المعارضة الصهيونية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفاً في حكومته لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.

المصدر: مواقع إخبارية