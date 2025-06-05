النائب المر: على الحكومة وضع خطة وطنية شاملة ومستدامة لإدارة النفايات

قال النائب ميشال المر في بيان له الخميس إن “تطورا خطيرا يهدد بكارثة بيئية وصحية وشيكة، حيث تم إغلاق مطمر النفايات في الجديدة وبرج حمود، مما أدى إلى توقف جمع النفايات وتراكمها في الشوارع والمناطق السكنية”.

ودعا المر إلى “معالجة هذا الوضع سريعا لأن أهالي المتن ليسوا مضطرين إلى دفع أثمان سلسلة طويلة من الحلول الترقيعية والغياب التام لأي رؤية استراتيجية واضحة لإدارة ملف النفايات في لبنان”، واضاف ان “المطامر الحالية ومنها مطمر ساحل المتن أُنشئت كحلول موقتة لكنها استمرت لسنوات طويلة دون معالجة جذرية للمشكلة، مما أدى إلى تدهور بيئي وصحي غير مسبوق”.

وطالب المر “الجهات المعنية، من وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار، باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمعالجة هذه الكارثة البيئية والصحية”، ودعا “الحكومة إلى الإسراع في وضع خطة وطنية شاملة ومستدامة لإدارة النفايات بعيدا من الحلول القائمة على الطمر العشوائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام