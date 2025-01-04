رعد من عين التينة: نقلنا تحية الشيخ قاسم للرئيس بري.. وحفظ السيادة الوطنية واجب على الجميع

زار رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد على رأس وفد السبت رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة في بيروت.

وقال رعد بعد اللقاء “نؤكد اننا ماضون على نهج شهدائنا ولن نغيّر في ثوابتنا وسنتعامل مع كل مستجدّ وفق هذه الثوابت”.

وعن الخرق الذي يقوم به الجيش الاسرائيلي، اعتبر رعد أن “العدو الإسرائيلي يقوم بالخروقات المخزية لتعويض فشله الميداني وحفظ السيادة الوطنية واجب الجميع”.

وكشف رغد أنه “نقل تحية الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للرئيس برّي وتباحثنا معه في خطوات لجنة الإشراف على وقف النار وملف الرئاسة”.

ودعا رعد أن نستثمر قدراتنا ولبنانيتنا من أجل حفظ بلدنا والعيش معاً بكرامة وحفظ حقوق الجميع”، واعتبر ان “الاصلاح لا يستقيم الا اذا كان شاملاً ومتوجهًا لتحقيق المصالح الوطنية والعامة وليس للمصالح الفئوية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام