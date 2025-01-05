مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 5-1-2025

لا مئةُ يومٍ ولا مئةُ عام، ولا كلُّ تَعدادٍ بمدَى الزمنِ وعقاربِ الساعاتِ قادرٌ على النيلِ من الحضورِ الابقى للشهيدِ الاسمى سيدِ شهداءِ الامةِ سماحةِ السيد حسن نصر الله..

من عليائِه حاضرٌ بينَ من انطبعُوا باسمِه على مدى التاريخ، اَحبَّهم واَحبُّوهُ حدَّ الولَهِ بوالدٍ ما اهتمَّ الا لامرِهم، فحماهم والوطنَ والامةَ باشفارِ العيونِ وعندما استدعى الامرُ بعمرِه الوافرِ ودمِه العزيز..

من وجهِ تعاليمِه الى وهجِ دمائِه الهادرةِ على طريقِ القدسِ معَ اِخوةٍ له قادةً ومجاهدينَ وشهداء، تَحيا الامةُ وتقوَى مقاومتُها وتبقى الرايةُ مرفوعةً فوقَ كلِّ الاعداءِ والاوهام..

ومن كلامِ الامينِ العامّ لحزب الله سماحةِ الشيخ نعيم قاسم الى رئيسِ كتلةِ الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد وكلِّ المسؤولين والمعنيين في حزبِ الله، ثابتةٌ صدَّقَتها الايامُ وشهِدَ بها الاعداءُ اَنَ المقاومةَ متعافيةٌ وباقية، وكما اَنها تتحلى بالصبرِ والحكمةِ فهي تعرفُ متى وكيف تتخذُ القرارَ للدفاعِ عن الوطنِ واهلِه وحِفظِ السيادةِ كحقيقةٍ لا شعار..

وللصديقِ والعدوِ كانَ كلامُ رئيسِ وِحدةِ التنسيقِ والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا اليومَ بأنَ حزبَ اللهِ لم يُهزم ولن يُهزم، وسيمنعُ عن اهلِه ايَّ اذىً خارجياً او داخلياً كان. حاضرٌ في كلِّ الاستحقاقاتِ وكلِّ الملفات، لن يَغيبَ عن ايِّ صغيرةٍ او كبيرةٍ تهمُ ناسَه او تمَسُ بمعنوياتِهم، وسيتصدَّى مع القوى الامنيةِ لكلِّ ظواهرِ التشبيحِ والسلبطة..

ومن زاويةِ المطارِ كانَ صريحُ الكلامِ بانه لن يكونَ لاحدٍ ان يكسرَ عزيمةَ المقاومةِ واهلِها ولن يُسمحَ بايِّ سلوكٍ بهذا الاتجاه، وقد قالت الناسُ كلمتَها، وما بقى حدا يجرِّبنا..

وبالتجربةِ السياسيةِ فإنَ الثنائيَ الوطنيَ كما كانَ وسيبقى، حاضرٌ بكلِّ الملفاتِ بفاعليةٍ وتنسيق، لا سيما رئاسياً حيثُ لا فيتو على احدٍ الا على من يُعبِّرُ عن نفسِه بمواقفِه وممارساتِه التي تشيرُ الى مشروعِ تفرقةٍ وفتنةٍ في البلاد كما اشار الحاج صفا..

وفيما الاشاراتُ مزدحمةٌ قبلَ الخميسِ الرئاسيّ، كذلكَ الايامُ الفاصلةُ عنه، مع الوفودِ التي تجولُ تحتَ الإعلامِ وفوقَه على نيةِ هذا الاستحقاق، طبعاً باسمِ الأخوَّةِ والصداقةِ والمحافظةِ على سيادةِ لبنان، ويلاقيها مُدَّعُو السيادةِ بعناوينِهم السياديةِ والديمقراطيةِ وحريةِ القرار.

المصدر: قناة المنار