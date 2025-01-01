الثانية خلال 72 ساعة.. القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة أمريكية من نوع “MQ_9”

تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنيةِ من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع “MQ_9″، وذلك أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ مأرب. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية تمت بصاروخ أرض جو محليِّ الصنع.

وتعدُّ هذه الطائرةُ هي الثانية التي تمكنتْ الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطِها خلال 72 ساعة، والـ 14 خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لغزة.

وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

وتتصفُ “MQ_9” بمواصفات ٍتكنولوجية ٍعالية، يستخدمُها الجيش ُالأميركي بكثرة ٍفي ضرب ِأهدافه. تكلفةُ الطائرة الواحدة منها ستا ًوخمسين مليون دولار مع نظام تشغيلها الذي يوصف ُبالمفترس ِلأنه يمكّنها من القيام ِبأكثر من مهمة.

وتصنع هذه الطائرة شركة ُجنرال أتوميكس ويبلغ ُطول ُالواحدة ِمنها أحد َعشر مترا، بينما يبلغُ عرضُها مع الأجنحة ِعشرين َمترا، وهي بذلك تعدُ من أكبرِ الطائرات ِالأميركية التجسسية ، ووزنُها من دون تزويدها بالذخائر ًأكثر ُمن طنين.

للطائرة القدرة ُعلى الطيران ِلمسافة ِالف ٍوثمانمئة وخمسين َكيلومترا، دون َالتزودِ بوقود ٍإضافي، ويمكنها كذلك القيام ُبمهام َمتعددة ٍعلى ارتفاعات ٍمتوسطة، وهي مجهزة ٌبنظام ِرادار ٍينقلُ البيانات ِلعدد ٍمن الطائرات أو المواقع ِالأرضية. وهي قادرةٌ على حمل ِأسلحة ٍوقنابل َموجهة ٍبالليزر وذخائر َوتوصف ُبأنها من أهم ِالطائرات ِفي الأسطول ِالأميركي وأحد ِمقومات ِقوته.

تصرّ ُالقوات ُالمسلحة ُاليمنية ُعلى إسقاط ِالطائرات ِالاميركية ِالمكلفة ِبمهام َتجسسيةٍ فوق َاراضيها وهي بذلك تترجم مستوى َدفاعاتها وتقدمَها التكنولوجي، كما تؤكد عزمَ اليمن على التصدي لكل ِاشكال ِالعدوان ِالاميركي البريطاني والصهيوني بالتزامنِ مع معركة ِاسناد ِغزة َوشعبِها المظلوم.

المصدر: المسيرة نت