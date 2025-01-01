جهاد البناء تواصل عملها لانهاء مسح الاضرار والتعويض في أسرع وقت

تواصل مؤسسة جهاد البناء عملها على صعيد إدخال المعلومات بعد المسح الميداني في عدد من المراكز المنتشرة بمختلف الأراضي اللبنانية.

وبعمل دؤوب تستكمل مؤسسة جهاد البناء خطتها لإنهاء عملية مسح الأضرار والكشف على أساسات المباني، ومن ثمّ إدخال المعلومات عبر آلية خاصة، تتم في ثمانية عشر مركزًا انتشروا في مختلف الأراضي اللبنانية.

لا إجازات ولا عطل رسمية في مؤسسة جهاد البناء، جهد جبار يبذله المتخصون على الصعيدين الهندسي والمعلوماتي لإنهاء مهامهم في أسرع وقت ممكن.

منذ أيام العدوان الإسرائيلي حتى يومنا هذا، وجهاد البناء تواكب عملها على أتمّ وجه خدمةً لأشرف الناس وأطهرهم، وسعيًا منهم لإنهاء مرحلة مسح الأضرار والتعويض في أسرع وقت ممكن.

ونشرت جهاد البناء احصائية حول منجزات العمل في مشروع الترميم، وهي على الشكل التالي:

في أول يوم في العام الجديد هو يوم عطلة لكل المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، إلا مؤسسة القرض الحسن التي أبت إلا أن يكون بخدمة الناس لتسريع عملية الإيواء وترميم المنازل المتضررة.

المصدر: موقع المنار