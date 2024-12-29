مراسل قناة 13 العبرية: وقوع أضرار في كيبوتس نيريم بغلاف غزة عقب سقوط صواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 17:24

مراسل قناة 13 العبرية: وقوع أضرار في كيبوتس نيريم بغلاف غزة عقب سقوط صواريخ

منذ 12 mins 29 December، 2024
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