وسائل إعلام إسرائيلية: ستجرى عملية جراحية لرئيس الوزراء “نتنياهو” في مستشفى هداسا عين كارم اليوم في مجمع تحت الأرض محمي بالكامل في حالة إطلاق الصواريخ أثناء الجراحة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 29 2024 - 14:18

وسائل إعلام إسرائيلية: ستجرى عملية جراحية لرئيس الوزراء “نتنياهو” في مستشفى هداسا عين كارم اليوم في مجمع تحت الأرض محمي بالكامل في حالة إطلاق الصواريخ أثناء الجراحة

منذ 22 mins 29 December، 2024
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