طائرات الاحتلال تستهدف مستشفى الوفاء عند مفترق السرايا وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 12:44

طائرات الاحتلال تستهدف مستشفى الوفاء عند مفترق السرايا وسط مدينة غزة

منذ 2 ساعة 29 December، 2024
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