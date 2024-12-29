دبابات الاحتلال وجرافاته توغلت من بلدة الطيبة في اتجاه مدخل بلدة دير سريان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 11:12

دبابات الاحتلال وجرافاته توغلت من بلدة الطيبة في اتجاه مدخل بلدة دير سريان

منذ 45 mins 29 December، 2024
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