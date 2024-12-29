الصحفي الإسرائيلي يوآف ليمور: الجيش يخطط للبقاء في جنوب لبنان لفترة أطول من المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي حدد الانسحاب خلال 60 يوما – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 09:38

الصحفي الإسرائيلي يوآف ليمور: الجيش يخطط للبقاء في جنوب لبنان لفترة أطول من المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي حدد الانسحاب خلال 60 يوما

منذ 54 mins 29 December، 2024
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