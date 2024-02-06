خليل موسى

العمل الجهادي والمقاومة، ليس مجرد أثر عابر، إنما هو نهج يسري بين الشباب ويتبعونه ليكون الأمر “يقيناً كله خير”.

في إطار تفعيل الأدب المقاوم وما تركه الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، برز ستة من الشباب السوريين والفلسطينيين في دمشق لإطلاق سلسلة روائية عن أحداث خاضها الشهيد سليماني خلال محاربته للإرهاب في السنوات التي سبقت شهادته.

الروائيون الشباب يرون انها ليست مجرد أحداث عابرة إنما هي أحداث تبقى لتكون مدرسة للأجيال، فكتبوها بطريقة روائية مفعمة بالحياة، دون تغيير أيّ من معالمها المقاومة.

المصدر: موقع المنار