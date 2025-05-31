طليس للمنار: قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات هو قرار غير مدروس ويؤثر على تعرفة النقل

اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا برفع أسعار المحروقات، قرار فاجأ العديد من الجهات المعنية بالامر وتداعياته.

وبالسياق، قال رئيس “اتحاد النقل البري” في لبنان بسام طليس في حديث له مساء السبت عبر نشرة أخبار قناة المنار المسائية إن “هذا القرار من الحكومة مستغرب وهو قرار مفاجئ وغير مدروس”، وتابع “كما نستغرب انه طرح من خارج جدول الاعمال من قبل رئيس الحكومة نواف سلام”.

ولفت طليس الى ان “هذا القرار سيكون له تأثيراته السلبية على الناس وعلى قطاع النقل وعلى تعرفة النقل”، واشار الى انه “بالتشاور مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، دعا الى اجتماع يوم الاربعاء لاتحاد النقل البري وللمعنيين بقطاع النقل للخروج بمقررات تتناسب مع تأثيرات قرار الحكومة”.

المصدر: قناة المنار