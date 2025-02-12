بسام طليس يشكر الوزير علي حمية على تعاونه مع قطاع النقل ويتمنى استمرار التعاون مع الوزير فايز رسامني

شكر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، في بيان الوزير السابق للأشغال العامة والنقل، علي حمية، مقدّرًا تعاونه وتجاوبه مع مطالب القطاع وحرصه على متابعة حقوق السائقين العموميين، لا سيما في تحديد التعرفة الجديدة بما يحفظ حقوق السائقين والمواطنين على حد سواء، وتسهيل أمور السائقين العموميين وتطبيق القانون ومنع المخالفات والتعدي على المهنة، من خلال مواجهة ظاهرة السائقين والسيارات والفانات والباصات غير العمومية التي كانت تغزو شوارعنا، لاسيما في العاصمة بيروت. كما أثنى على جهود علي حمية في تسهيل أمور أصحاب الشاحنات والبرادات التي تعمل على الترانزيت.

وختم قائلاً: “كان تعاوُنًا بنّاءً ومثمرًا، ونأمل أن يستمر التعاون مع الوزير الجديد، فايز رسامني، بما فيه مصلحة المواطنين والسائقين على حد سواء.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام