بزشكيان: الشهيد سليماني كان يسعى للوحدة الاسلامية واليوم العدو يسعى لنشر التفرقة

قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، في مراسم الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، في مصلى امام خميني في طهران، ان “الشهيد كان يسعى إلى الوحدة الاسلامية واليوم العدو يسعى لنشر الفتنة والتفرقة”.

أضاف بزشكيان في كلمة له خلال المشاركة في مراسم الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، في مصلى امام خميني في طهران، ان “الشهيد كان يسعى إلى الوحدة الاسلامية واليوم العدو يسعى لنشر الفتنة والتفرقة”.

وأكد “اننا نفخر بالشهيد سليماني الذي دافع في حياته عن كل مظلوم، مشيرا إلى ان الشهيد سليماني كان يمتثل لأوامر قائد الثورة واتجاهاته كانت لتوحيد صفوف المسلمين”.

واشار بزشكيان إلى ان “اليوم سنكمل طريق الشهيد سليماني وعلينا العمل لنكون في خدمة الشعب الإيراني”.

وقال “إن الشهيد سليماني عمل بوصية الامام علي بنصرة المظلوم، مبينا أن الشهيد سليماني عمل بمعاداة الظالم ونصرة المظلوم”.

وأضاف الرئيس بزشكيان: “ان الشهيد سليماني اكبر بكثير مما اتحدث به عنه، مشددا على أن: الشهيد كان يعمل على توحيد صفوف المسلمين، وكان يتواجد في كل مكان متى ما تطلب الامر”.

واضاف: “لن نتوانى في بذل الجهود من أجل مواجهة فتن وخطط الأعداء وسنقدم على خدمة الشعب عمليا على غرار ما قدمه الشهداء”.

وفيما لفت إلى أن “الشهيد سليماني اثبت انه حي في قلوب كل الايرانيين”، أضاف: “أوصيكم بما كان يتابعه الشهيد سليماني بتكريس الوحدة”.

وخلص الرئيس بزشكيان مؤكدا: “سنمرغ أنوف الظالمين بالتراب على خطى الشهيد سليماني”.

المصدر: يونيوز