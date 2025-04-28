الرئيس الإيراني: الأواصر التاريخية بين إيران وأذربيجان تسهم في توسيع التعاون الثنائي

أكد رئيس الجمهورية الإيرانية، مسعود بزشكيان، أن الأواصر التاريخية والثقافية وأسس القرابة القائمة بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني تتيح الأرضية للمضي قدمًا في مسار توسيع التعاون الثنائي والإقليمي.

وأدلى بزشكيان بهذا التصريح اليوم الإثنين، خلال اجتماع ضم أعضاء الوفد الإيراني رفيع المستوى المرافق له إلى باكو مع نظرائهم الأذربيجانيين، بحضور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وأعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته الحالية لجمهورية أذربيجان، إلى جانب وثائق التعاون التي تمخضت عن اجتماعات الخبراء السابقة، في اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تنمية العلاقات بين البلدين.

كما نقل الرئيس بزشكيان تحيات قائد الثورة الإسلامية، الإمام السيد علي الخامنئي، إلى المسؤولين في جمهورية أذربيجان، قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما أكدت دعمها لحقوق الشعب الأذربيجاني، وأن منطقة “قرة باغ” تشكل جزءًا لا يتجزأ من أراضي هذا البلد.

ونوه، في جانب من تصريحاته خلال الاجتماع، بأن زيارة الوفد الإيراني إلى باكو تعد بادرة على إرادة البلدين الحازمة في تعزيز الأواصر الثنائية وتدعيم الوحدة والتماسك بينهما.

وكان بزشكيان قد وصل صباح اليوم الإثنين إلى مطار “حيدر علييف” الدولي في باكو، حيث كان في استقباله ونائب رئيس الوزراء الأذربيجاني، يعقوب أيوب أوف.

وعقب ذلك، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الإيراني بحضور نظيره الأذربيجاني إلهام علييف. ويرافق الرئيس بزشكيان في هذه الزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية مهدي سنايي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الجمهورية لقاءً مع الجالية الإيرانية المقيمة في أذربيجان.

المصدر: وكالة ارنا