وزير العمل عرض العلاقات الثنائية مع الرئيس العراقي وطلب المعاملة بالمثل في مسألة التأشيرات

استقبل رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم في قصر بغداد، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى حسين بيرم والوفد المرافق له.

وتحدث رشيد، أثناء اللقاء، عن “عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتأكيد ضرورة الإرتقاء بها لتشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية”، موضحا أن “العراق يقف إلى جانب لبنان”، ومعبراً عن “الثقة بقدرة اللبنانيين على تجاوز المرحلة الراهنة”.

وأكد رشيد “أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق ولبنان من خلال تبادل الزيارات والخبرات سيما في مجالات العمل والحماية الاجتماعية والتدريب المهني لما يشكله هذا من أهمية في رفد أسواق العمل بذوي الاختصاص”.

بيرم

بدوره، أكد بيرم أن “العلاقة بين لبنان والعراق حكومة وشعباً هي علاقة تطورت بالتواصل وتأكدت بالظروف الصعبة”، وعبّر عن “الأمل بتعزيزها لتيسير إجراءات العمل للبنانيين في العراق وللعراقيين في لبنان”. وشدد على “ضرورة المعاملة بالمثل في مسألة التأشيرات بين لبنان والعراق” ، متمنيا على الرئيس العراقي “الإيعاز للجهات المعنية إتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء بدل التأشيرة العراقية للبنانيين على مبدأ التعامل بالمثل”. وأشار إلى أن “العراق كان ومازال مؤازراً ومسانداً ومتضامناً مع قضايا لبنان المشروعة”، متمنياً “دوام علاقات الأخوة والتعاون الثنائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام