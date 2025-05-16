رسالة خطيّة من بوتين إلى الرئيس العراقي

تسلّم رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، إن الرئيس رشيد “تسلم رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين والتنسيق المتبادل تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأشار البيان إلى “تمنيات الرئيس الروسي بنجاح قمة بغداد وتحقيق الأهداف التي ستعقد من أجلها”.

كما حمّل الرئيس العراقي، المبعوث الخاص، “شكره وتحياته للرئيس بوتين”، مشدداً على ضرورة “تطوير العلاقات الثنائية من خلال تفعيل الاتفاقيات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وبما ينسجم وتطلعات الشعبين الصديقين”.

ولفت الرئيس العراقي بحسب البيان إلى أن “القمة العربية التي يرعاها العراق تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عن طريق دعم الجهود الإقليمية والدولية الساعية لتخفيف التوتر وتوسيع آفاق التعاون بين الجميع”، مؤكداً أن “العراق يتمتع اليوم بالاستقرار الداخلي على مختلف المستويات ويمتلك علاقات دولية متميزة تؤهله لأداء دوره المحوري في حلحلة الأزمات وترسيخ الاستقرار الإقليمي”.

المصدر: مواقع