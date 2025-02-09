بيرم : يدنا ممدودة للجميع لصناعة وطن قوي ومقتدر

أكد الوزير السابق مصطفى بيرم، خلال حفل تأبيني أقامه “حزب الله” للشهيد أحمد خضر فخر الدين، في قاعة جمعية “التآخي” في النبعة – المتن الشمالي، بحضور عائلة الشهيد وجمع من الفاعليات وأبناء المنطقة والجوار، أن “محاولات البعض لإلغاء المقاومة من المعادلة الداخلية باءت بالفشل، وذلك بفضل حكمة قيادة المقاومة وتضحيات الشعب والجيش والمقاومة”.

وأضاف: “ما لم يستطيعوا تحقيقه عسكريًا، أرادوا تحقيقه سياسيًا، فأفشلنا ذلك، وحفظنا البلد والوحدة الوطنية، وقاربنا الإرادة الوطنية، فساهمنا في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة”.

وقال: “يدنا ممدودة للجميع لصناعة وطن قوي ومقتدر، لأننا في زمن لا يُحترم فيه الضعفاء، ومن واجبنا أن نكون أقوياء بحكمة والتزام، تحت قيادة الأمين العام سماحة الشيخ نعيم قاسم”.

وختم مؤكدًا “المشاركة الواسعة والوطنية في تشييع سيد شهداء الأمة، الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، وأخيه الأمين العام السيد هاشم صفي الدين، في رسالة استفتاء وتأكيد على التمسك بخيار المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام