فلسطين | 7 شهداء وعشرات الجرحى إثر قصف شقة سكنية ومركبة في مدينة غزة

استشهد 7 مواطنين على الأقل وأصيب 20 آخرون، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا شقة سكنية ومركبة مدنية بمدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طيران الاحتلال قصف شقة سكنية مأهولة في حي الرمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين، واندلاع النيران داخل الشقة.

وذكرت مصادر طبية أن شهيدا و5 إصابات وصلوا إلى مستشفى الشفاء جراء القصف الإسرائيلي في حي الرمال.

وعقب الغارة على حي الرمال، استهدف طيران الاحتلال سيارة مدنية في شارع الوحدة بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين.

وأعلنت المصادر الطبية، في وقت لاحق، ارتفاع حصيلة غارات الاحتلال على مدينة غزة مساء اليوم إلى 7 شهداء وعشرات الجرحى.

من جانبه، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق 3 صواريخ بشكل مباشر على مبنى بحي الرمال، ما أدى إلى تدمير عدّة طوابق.

وأضاف “انتشلنا عددًا من الشهداء بعضهم أشلاء متفحّمة جراء استهداف الاحتلال بناية حي الرمال في مدينة غزة”.

وأوضح “بصل” أن الاحتلال استهدف سيارة في شارع الوحدة بمدينة غزة، عقب استهدافه بناية حي الرمال.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني بإصابة أحد طواقمه إصابة متوسطة، نتيجة سقوطه أثناء السيطرة على الحريق داخل الشقة المستهدفة، وتم نقله لتلقي العلاج بمشفى الشفاء.

هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية، وخرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، تزامنًا مع حصار مطبق وإغلاق للمعابر وتقييد دخول المساعدات.

المصدر: وكالة يونيوز